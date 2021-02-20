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20февраля
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сегодня, 15:30 1

В мэрии Владивостока одного из чиновников обнаружили мёртвым на рабочем месте

В мэрии Владивостока одного из чиновников обнаружили мёртвым на рабочем месте
Фото: google.com/maps

Стало известно, что Александра Скорлякова, исполняющего обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока, нашли мёртвым, сообщает РИА Новости.

Как сказал журналистам собеседник агентства, чиновника нашли мертвым в кабинете. По словам источника, сейчас с причинами произошедшего разбираются следователи.

Александр Скорляков работал в мэрии Владивостока с декабря 2019 года.

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#происшествия #Дальний Восток

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    44 минуты назад

    Гульфик нужно проверить

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