В мэрии Владивостока одного из чиновников обнаружили мёртвым на рабочем месте

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Как сказал журналистам собеседник агентства, чиновника нашли мертвым в кабинете. По словам источника, сейчас с причинами произошедшего разбираются следователи.

Александр Скорляков работал в мэрии Владивостока с декабря 2019 года.