В Благовещенске военнослужащий осуждён за самовольное оставление места службы

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Следственный отдел СК по Благовещенскому гарнизону передал в суд дело военнослужащего войсковой части № 35390. 12 сентября 2020 года контрактник без уважительных причин не явился в установленное время на службу в часть, дислоцированную в городе Анива Сахалинской области. Вместо этого он стал проживать в Благовещенске, проводя время на своё усмотрение.

24 ноября того же года амурчанина задержали военнослужащие гарнизонной военной полиции Благовещенска. Доказательства, собранные военным следственным отделом СК по Благовещенскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. 10 февраля 2021 года Благовещенский гарнизонный военный суд назначил контрактнику наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, сообщает военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Благовещенскому гарнизону.

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Илья Ринейский