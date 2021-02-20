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20февраля
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сегодня, 15:00 0

В воздухе над Читой концентрация бензпирена превысила норму в 33 раза

В воздухе над Читой концентрация бензпирена превысила норму в 33 раза
Фото: zab.ru

В Ингодинском районе Читы концентрация токсичного бензпирена в январе превысила норму в 33,3 раза. Об этом сообщает Забайкальский гидрометцентр. Бензпирен может накапливаться в организме и оказывать мутагенное действие на человека и животных. Горожанам рекомендуют выезжать за город, сообщает zab.ru.

— В других районах Читы превышение нормы ненамного меньше. Например, в Железнодорожном районе содержание этого канцерогена превышает норму в 26,6 раза. А в центральном районе показатель бензпирена оказался в 16,3 раза больше допустимых значений, – сообщили в гидрометцентре.

Там уточнили, что источниками выброса бензпирена могут быть промышленные предприятия, ТЭЦ, котельные и транспорт. В организм канцероген может поступать через кожу, лёгкие, пищеварительный тракт или от беременной матери к ребёнку.

В прошлом году прокуратура края повсеместно выявляла факты работы котельных с неисправным газоочистным оборудованием. В том числе были обнаружены предприятия без золоулавливающих установок.

Напомним, что пару лет назад в Благовещенске, Зее и Тынде также фиксировали превышения по показателям загрязнения воздуха. Тогда в столице Приамурья концентрация бензпирена в воздухе превышала норму в 11,8 раза.

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#природа #экология #энергетика

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