Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:10 0

Мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли

Мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли
Фото: amur.sledcom.ru

Сотрудники правоохранительных органов нашли 9-летнего Михаила Трапезникова, который ушёл из дома 17 февраля. О хорошей новости сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Амурской области.

Как пояснили в ведомстве, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Ребёнка обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних благовещенской полиции. Михаил Трапезников находился у одного из своих знакомых.

Напомним, что сегодня появилась информация о пропаже мальчика из неблагополучной семьи. В поисках ребёнка принимали участие сотрудники полиции и волонтёры поисково-спасательных отрядов.

Просмотров всего: 211

#дети #хорошие новости

распечатать


Общество 1

В Благовещенске пропал девятилетний мальчик
Экономика 4

Неиспользованные средства материнского капитала пустят на накопительные пенсии
Происшествия 1

В Благовещенске администрация проверила школьную столовую, в которой обвалилась штукатурка
Происшествия 3

Очевидцы: в благовещенской школе осыпался потолок
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь