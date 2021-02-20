Мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли

Фото: amur.sledcom.ru

Сотрудники правоохранительных органов нашли 9-летнего Михаила Трапезникова, который ушёл из дома 17 февраля. О хорошей новости сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Амурской области.

Как пояснили в ведомстве, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Ребёнка обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних благовещенской полиции. Михаил Трапезников находился у одного из своих знакомых.

Напомним, что сегодня появилась информация о пропаже мальчика из неблагополучной семьи. В поисках ребёнка принимали участие сотрудники полиции и волонтёры поисково-спасательных отрядов.