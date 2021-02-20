Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость
сегодня, 14:33 0

Состоялась первая встреча представителей власти и зооинспекторов Приамурья

Состоялась первая встреча представителей власти и зооинспекторов Приамурья
Фото: amurvetupr

В амурском управлении ветеринарии прошла первая встреча с общественными зооинспекторами. Её провел зампред областного правительства Александр Нестеренко, сообщают в пресс-службе управления ветеринарии Амурской области.

планируют открыть в селе Игнатьево и Шимановске. Специалисты ответили на их вопросы. Оказалось, многих нюансов общественники пока не понимают. В итоге договорились съездить в благовещенский приют вместе – совместно с сотрудниками управления ветеринарии, – рассказал Сергей Самохвалов, начальник амурского управления ветеринарии.

Напомним, что общественные зооинспекторы появились в Приамурье в этом году. Они имеют право на посещение любых государственных приютов для животных, а также должны сообщать властям о случаях нарушений в области обращения с животными.

Просмотров всего: 28

#животные #областная власть

распечатать


Власть 4

Прокуратура потребовала отстранить мэра Зеи от должности
Власть

Проблемы строительной отрасли Приамурья обсудили в правительстве России
Власть 3

Василий Орлов: «Цифровая платформа "Смартека" поможет тиражировать лучшие практики Приамурья на всю страну»
Общество 6

В Приморье обнаружен неизвестный науке зверь
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь