Состоялась первая встреча представителей власти и зооинспекторов Приамурья

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В амурском управлении ветеринарии прошла первая встреча с общественными зооинспекторами. Её провел зампред областного правительства Александр Нестеренко, сообщают в пресс-службе управления ветеринарии Амурской области.

планируют открыть в селе Игнатьево и Шимановске. Специалисты ответили на их вопросы. Оказалось, многих нюансов общественники пока не понимают. В итоге договорились съездить в благовещенский приют вместе – совместно с сотрудниками управления ветеринарии, – рассказал Сергей Самохвалов, начальник амурского управления ветеринарии.

Напомним, что общественные зооинспекторы появились в Приамурье в этом году. Они имеют право на посещение любых государственных приютов для животных, а также должны сообщать властям о случаях нарушений в области обращения с животными.