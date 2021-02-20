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сегодня, 14:07 0

В Приамурье мужчина запер дедушку в комнате и попытался его сжечь

В Приамурье мужчина запер дедушку в комнате и попытался его сжечь
Фото: pixabay.com

43-летний житель села Малая Сазанка обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью. Известно, что в августе прошлого года он запер в комнате родного дедушку, заколотил дверь досками, а потом через отверстие между стенкой и потолком закинул туда канистру с горючим и подожжённую бумагу.

Комната загорелась, однако, дедушка смог спастись, выбравшись на улицу через разбитое окно, сообщает областная прокуратура. Обвинительное заключение в отношении злоумышленника уже утверждено, дело по существу рассмотрит Свободненский городской суд.

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#пожары #происшествия

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