В Приамурье мужчина запер дедушку в комнате и попытался его сжечь

43-летний житель села Малая Сазанка обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью. Известно, что в августе прошлого года он запер в комнате родного дедушку, заколотил дверь досками, а потом через отверстие между стенкой и потолком закинул туда канистру с горючим и подожжённую бумагу.

Комната загорелась, однако, дедушка смог спастись, выбравшись на улицу через разбитое окно, сообщает областная прокуратура. Обвинительное заключение в отношении злоумышленника уже утверждено, дело по существу рассмотрит Свободненский городской суд.

Просмотров всего: 190

#пожары #происшествия

распечатать

Наталья Сиротова