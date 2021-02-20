Без снега и ветра: прогноз погоды на 21 февраля

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Днём с приближением небольшого циклонического вихря увеличение облачности, в вечерние часы на юго-западе небольшой снег. Ветер по северу северо-западный умеренный, на юге восточный слабый. По северу -10°С...-15°С, по крайним районам около -20°С, по югу -8°С...-13°С.

В Белогорске и Свободном завтра ясно и без осадков. Днём температура -11°С...-14°С, ночью -18°С...-20°С. Ветер переменный, 1-3 метра в секунду.

В Райчихинске и Архаре солнечно, без осадков. Днём температура -10°С...-12°С, ночью до -17°С. Ветер переменный, слабый.

В Зее ясно, без осадков. Температура днём до -16°С, ночью столбик термометра опустится до -25°С. Ветер юго-западный, слабый.

В Шимановске и Сковородине солнечно, без осадков. Днём столбик термометра покажет -11°С…-14°С, ночью -17°С…-22°С. Ветер северо-западный, 1-3 метра в секунду.

В Тынде малооблачно, без осадков. Днём температура воздуха -20°С…-24°С, ночью до -28°С. Ветер северо-западный, 2-6 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура ночью -20°С...-22°С. Днём увеличение облачности до значительной, в вечерние часы небольшой снег. Ветер с переходом на восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура -8°С...-10°С. На отдельных участках автодорог области и города сохраняется снежный накат, гололедица.