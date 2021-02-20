На Амурском ГПЗ зажгли первый факел (видео)

Фото: svbnews

В одном из пабликов в Instagram разместили видео с горящим газовым факелом на амурском газоперерабатывающем заводе в Свободном.

В ролике видно, что на огромной установке ярко горит пламя.

«Подача газа на факел АГПЗ. Первый раз его зажгли. Такое ощущение, что завод уже вот-вот заработает», – написали авторы в подписи к видео.

Напомним, что Амурский ГПЗ после окончания строительства – это одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Завод будет важным частью проекта газопровода «Сила Сибири» по поставке природного газа в Китай.