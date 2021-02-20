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20февраля
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сегодня, 13:38 5

Глава «Роскосмоса» отреагировал на посадку третьего аппарата NASA на Марс мемом

Глава «Роскосмоса» отреагировал на посадку третьего аппарата NASA на Марс мемом

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал с своём twitter мем в ответ на посадку аппарата NASA на Марс. Об этом написало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Там опубликовали и первую фотографию с Марса.

— Первое, что увидели американцы на Марсе, – написал Рогозин в Twitter.

Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе в ночь на пятницу, 19 февраля. Спустя несколько минут он сфотографировал поверхность планеты. NASA планирует с помощью аппарата обнаружить следы жизни на Марсе. Кремль и «Роскосмос» ранее поздравили NASA с высадкой на Марс.

Напомним, что Curiosity сделал огромное количество фотографий планеты Марс. Он помог определить, что молекулы воды на Марсе расщепляются на водород и кислород, а потом улетучиваются в космос.

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#космос

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Комментарии
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  • amurskyi_rotan

    amurskyi_rotan
    1 час назад

    Пффф... Как пошло, господин рогозин... Вам даже ответить нечем...

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    43 минуты назад

    Позорник. Только он скопировал этот мем у Илона Маска.Даже мемы воруем у конкурентов.

  • F(())X

    F(())X
    33 минуты назад

    По моему мнению, за такое нужно снимать с должности.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    24 минуты назад

    Команда Навального написала "Вылазьте из стиральной машинки" )))

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    9 минут назад

    Отец у него был крутой руководитель. А на детях, как известно, природа отдыхает...

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