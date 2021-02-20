Глава «Роскосмоса» отреагировал на посадку третьего аппарата NASA на Марс мемом

— Первое, что увидели американцы на Марсе, – написал Рогозин в Twitter.

Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе в ночь на пятницу, 19 февраля. Спустя несколько минут он сфотографировал поверхность планеты. NASA планирует с помощью аппарата обнаружить следы жизни на Марсе. Кремль и «Роскосмос» ранее поздравили NASA с высадкой на Марс.

Напомним, что Curiosity сделал огромное количество фотографий планеты Марс. Он помог определить, что молекулы воды на Марсе расщепляются на водород и кислород, а потом улетучиваются в космос.