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сегодня, 12:17 4

Прокуратура потребовала отстранить мэра Зеи от должности

Прокуратура потребовала отстранить мэра Зеи от должности

За нарушение законодательства о противодействии коррупции, Зейской районной прокуратурой инициирована процедура освобождения от должности главы города.

Проверкой установлено, что в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» глава города предоставил в безвозмездное пользование земельный участок близкой родственнице, при этом не исключая своего участия в предоставлении участка, не сообщил о конфликте интересов, и не принял мер для его устранения.

В соответствии с законом, лицо, замещающее муниципальную должность, обязано обязательно сообщать о возникновении личной заинтересованности, принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. В случае непринятия указанных мер, при непринятии указанных мер, единственным возможным последствием для главы муниципального образования может быть только удаление в отставку.

В результате, прокуратура Зейского района внесла представление об устранении допущенных нарушений и рассмотрении вопроса о привлечении главы города Зея к установленной законом ответственности.

19 февраля 2021 года, в ходе заседания Зейского городского Совета народных депутатов, исполняющего обязанности прокурора Зейского района Дмитрий Третьяков, изложил суть ситуации, с разъяснением законодательства.

В результате, депутаты Зейского городского совета, бльшинством голосов поддержали позицию прокуратуры, приняв решение о начале процедуры освобождения от должности главы города Зея, в связи с утратой доверия.

В настоящее время нарушения антикоррупционного законодательства, связанные с ситуацией вокруг земельного участка уже устранены, так как договор пользования земельным участком был расторгнут.

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#Зея #областная власть

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Комментарии
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  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    1 час назад

    А у нас когда?

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Вот жеж Зею трясет! Прям война во властных структурах, все друг под друга копают.

  • Петро555

    Петро555
    1 час назад

    Черный воронок никогда не дремлет)))

  • Tуман

    Tуман
    2 минуты назад

    Надо быть полным идиотом, чтобы предоставить в безвозмездное пользование земельный участок близкой родственнице.

    Существует же множество вариантов.

    Эх, Серёжа...

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