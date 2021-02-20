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20февраля
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сегодня, 12:20 1

В Благовещенске пропал девятилетний мальчик

В Благовещенске пропал девятилетний мальчик
Фото: @amursledcom

В столице Приамурья ищут 9-летнего Михаила Трапезникова. Мальчик ушёл из дома 17 февраля и до сих пор не вернулся.

Михаил ушёл из дома №13 по улице Муравьёва-Амурского 17 февраля около 13 часов. Однако правоохранительным органам стало известно о пропаже ребёнка только 19 февраля. Мальчика ищет полиция, волонтёры поисково-спасательных отрядов. По факту пропажи ребёнка уже возбуждено уголовное дело, сообщает амурское управление следственного комитета РФ.

Сообщается, что Михаил воспитывается в неблагополучной семье.

Мальчик худощавого телосложения, рост около 146 сантиметров, волос русый, коротко стриженный. На момент ухода Михаил Трапезников был одет в пуховик красного цвета с капюшоном, по бокам вставки с замками желтого цвета, шапку вязаную чёрного цвета, штаны утеплённые темно-синего цвета, олимпийку голубого цвета, сапоги кожаные чёрного цвета.

Амурчан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Михаила Трапезникова, просят сообщить данные по телефонам: +7(924) 744-00-20 или в полицию (4162) 42-51-51, 52-20-39, 112, 102.

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#дети #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    "Неблагополучных родителей" на органы за такое пускать, опять бухие 2 дня ребенка не замечали.

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