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Проблемы строительной отрасли Приамурья обсудили в правительстве России

Проблемы строительной отрасли Приамурья обсудили в правительстве России

Проблемные вопросы строительной отрасли Приамурья обсудили в ходе встречи зампред регионального правительства Павел Матюхин и глава Минстроя РФ Ирек Файзулин. В частности, в ходе встречи коснулись нехватки иностранной рабочей силы из-за закрытых границ. До пандемии в отрасли было занято 70% трудовых мигрантов от общего числа рабочих.

Другой острый вопрос — «лазейки» в законе о контрактной системе в сфере закупок, позволяющие участвовать в тендерах недобросовестным подрядчикам и компаниям, не имеющим производственного потенциала. В прошлом году в «черный» список попали несколько организаций, не выполнивших обязательства. Фирмы наказали штрафами, а контракты с ними были расторгнуты. В итоге несовершенство закона приводит к большой задержке ввода в эксплуатацию социально значимых объектов. Возникли вопросы и с правоприменением отдельных новелл в законе, касающихся приемки выполненных работ, которые по-разному трактуются заказчиками и контролирующими органами.

В ходе встречи также обсудили возможность использования средств области, высвобождаемых в результате снижения задолженности по бюджетным кредитам, на строительство инженерной инфраструктуры. В частности, такой механизм поддержки получит проект трансграничной канатной дороги.

По всем вопросам министр Ирек Файзулин обещал оказать содействие и дал соответствующие поручения своим подчиненным.

Павел Матюхин поблагодарил министра за оперативное решение Минстроем России возникающих вопросов и оказание существенной финансовой поддержки при возведении важных инженерных и социальных объектов области. К примеру, на деньги, выделенные Минстроем в прошлом году, строится водозабор в Свободном, центральный водовод в Благовещенске, детский сад на 120 мест в Чигирях, созданы общественные пространства, приобретены квартиры для переселения из аварийного жилья в зоне БАМа на сумму более миллиарда рублей.

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#областная власть #российская власть

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