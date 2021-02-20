Стример пригрозил смертью своему ребёнку в прямом эфире

Стрим-платформа Twitch заблокировала аккаунт стримера под ником KillaMfCam, после того как на него пожаловались пользователи. По их словам, стример накричал на собственного ребёнка в прямом эфире и грозился его убить.

«Я убил этого парня (в компьютерной игре – Прим.ред.) и решил зайти к нему на стрим, где услышал, как он обещает сломать шею своему ребенку, если тот не выйдет из комнаты», – написал в Twitter пожаловавшийся на стримера пользователь.

В Сеть попала и видеозапись с этого прямого эфира: на ней явственно слышен плач ребёнка и заявления стримера о том, что он не любит сына и готов его убить.

В России прорабатывается закон о запрете треш-стримов. В январе постоянный участник такого стрима, пенсионер-алкоголик по кличке Дед умер в прямом эфире. В декабре 2020 года девушка стримера Reeflay умерла от передозировки наркотиков в то время, когда он вёл прямой эфир. Стримера будут судить.