Во Владивостоке гендиректор строительной компании обвиняется в присвоении 52 миллионов

Во Владивостоке директор строительной компании и его жена предстанут перед судом. Они обвиняются в многомиллионном хищении денег граждан при реконструкции жилого дома. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

— В 2016 году организация получила разрешение на строительство и реконструкцию жилого дома во Владивостоке. В здании на улице Иртышской предполагалась надстройка, переустройство и перепланировка помещений, – сообщает прокуратура Приморского края.

С октября 2012 года по март 2018 года обвиняемые привлекли более 64 миллионов рублей от 31 гражданина. Однако никаких законных договоров долевого строительства они не заключили.

Обвиняемые затратили на реконструкцию объекта около 12 миллионов, а оставшиеся деньги присвоили себе. А чтобы легализовать деньги дольщиков, они приобрели загородный дом и земельный участок, зарегистрировав право собственности на малолетнего ребенка и престарелого отца мужчины.

— Уголовное дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Граждане нарушили несколько статей УК РФ. Это присвоение, совершенное группой лиц по предварительном сговору в особо крупном размере. Также они обвиняются в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере. Кроме того, они граждане нарушили статью: легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в крупном размере, – сообщает прокуратура Приморского края.

Напомним, что в 2020 году в Амурской области стали чаще мошенничать с банковскими картами. В Хабаровске оформили кредит на два миллиона рублей на умершую женщину.