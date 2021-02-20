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20февраля
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сегодня, 11:54 3

Василий Орлов: «Цифровая платформа "Смартека" поможет тиражировать лучшие практики Приамурья на всю страну»

Василий Орлов: «Цифровая платформа
Фото: economy.amurobl.ru

Агентство стратегических инициатив разработало платформу «Смартека», которая объединяет на одной площадке уникальные практики и инициативы регионов России. Это поможет решить актуальные задачи социально-экономического развития разных субъектов, рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

В 2020 году на ней уже разместили около 400 практик, направленных на достижение национальных целей и повышение качества жизни, девять из которых разработаны в Приамурье.

— Амурская область показала хорошую динамику в этом направлении, что позволило по итогу 2020 года занять 6 место на Дальнем Востоке и 12 в России по количеству полезных инициатив. Каждая из них направлена на решение разных актуальных проблем. Например, минэкономразвития области представило целый комплекс мер поддержки бизнеса в пандемию, практика Белогорска «Открытый муниципалитет» совершенствует механизм взаимодействия граждан с администрацией, а Малиновский дом-интернат разработал авторский проект по обучению самостоятельной жизни детей-инвалидов. С начала 2021 года еще четыре практики от региона уже прошли предварительный отбор экспертов АСИ, и в скором времени о них узнает вся Россия. Вместе с тем в Приамурье ежегодно появляются десятки новых хороших практик, авторами которых являются сами жители нашего региона. Они могут быть полезны не только в Приамурье, и цифровая платформа «Смартека» поможет тиражировать лучшие практики Приамурья на всю страну, а также заимствовать наиболее успешные из других регионов. Призываю амурчан активнее пользоваться этим ресурсом, а региональным министерствам и муниципальным администрациям оказывать содействие в продвижении таких инициатив, – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Людмила Старкова, министр экономического развития и внешних связей области, уточнила, что лучшие практики для платформы отбираются по 12 разным направлениям в области здравоохранения, спорта, культуры, образования, туризма, предпринимательства, инноваций и так далее. При этом отправить практику на размещение может любой зарегистрированный в системе «Смартека» пользователь. Экспертная комиссия после этого рассмотрит паспорт проекта.

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#областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Почините приложение, где автобусы отображаются на маршрутах, а потом Смарттеками занимайтесь!

    Это как в Почте России - электронная очередь есть, но не работает! А сколько шуму делали по поводу первого русского смартфона, первого русского процессора. Сейчас переключились на распил денег на "воздушных" проектах - их в отличии от процессоров потрогать даже нельзя

  • Deneo

    Deneo
    1 час назад

    Bustime - всё прекрасно работает.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Один из самых депрессивных субъектов научит другие регионы...Чему? Как мы понимаем: Туфта под названием "национальные проекты" должны нам запудрить мозги на следующие 20 лет? И опять нет времени на раскачку?....БОЖЕ спаси Россию.За что он опять нас наказывает..И когда этому придет конец?

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