В микрорайоне Благовещенска преобразится ещё одна территория

Фото: @amur.urban

Центр развития территорий Приамурья показал проект преображения пространства в районе улиц Институтской и Дьяченко в Благовещенске. В здании расположены почта, поликлиника и библиотека, но прилегающая территория выглядит не ухоженно.

— Завершаем ещё один проект. Несколько месяцев мы работали над пространством в районе пересечения Институтской̆ и Дьяченко. Пока здесь нет минимального благоустройства – урн, скамеек. В здании возле него находятся поликлиника, почта, библиотека и магазины. А ещё рядом останавливается сразу восемь автобусных маршрутов. Мы пересобрали это пространство. На территории сделают небольшую «перестановку» – автобусная остановка и торговые павильоны немного переедут. Станет просторней и удобней̆ для пешеходов. Ущемлять автомобилистов тоже не собираемся. Одну из парковок расширят, а вторую превратят в парковочный карман, - рассказали специалисты центра развития территорий.

После реконструкции на территории появятся лавочки и скамейки с навесами. Изменится и внешний вид зданий домов № 6, 4 и 2 по улице Институтской. Общий фасад планируют покрасить, на козырьках высадят траву и можжевельник даурский.

В иллюстрациях специалисты центра развития территорий показали как выглядит территория сейчас и что увидят горожане и гости Благовещенска после её преображения.

В конце прошлого года завершилось благоустройство территории у здания бывшего кинотеатра «Харбин» в Благовещенске. В сквере обустроили пешеходные зоны тротуарной плиткой двух цветов и гранитом, установили новое освещение, обновили фонтан, на всей территории заменили основание и покрытие парковки. Благоустройство территории было завершено с отставанием: уложиться в срок строителям помешала плохая погода.