Амурский ГХК: построить «зеленое» производство полимеров

Вы можете представить себе факел, в результате горения которого не образуется черного дыма или сажи? А замкнутый водооборотный цикл или беспрерывный online-контроль состава атмосферного воздуха в границах работы огромного производственного комплекса? Реализовать эти и другие передовые решения планирует СИБУР на строящемся Амурском газохимическом комплексе. Амурский ГХК должен стать современным, «зеленым» производством, которое по своим экологическим показателям войдёт в число лучших мировых нефтегазохимических производств не только на момент проектирования и строительства, но и в процессе эксплуатации, – такой установки придерживаются в компании. Подробно об этом нашему корреспонденту рассказал главный эксперт по охране окружающей среды АГХК Константин Васильев.

— Довольно часто звучит тезис о промышленной и экологической безопасности Амурского ГХК, более того, говорится о том, что охрана окружающей среды является приоритетом для СИБУРа, что стоит за этими утверждениями?

— «Зелёный» Амурский ГХК – это не просто громкий лозунг. Это принцип, по которому спроектирован и будет развиваться проект. Во-первых, базово, разумеется, есть требования российского законодательства, которым наше производство должно полностью соответствовать по всем нормативам: уровню шума, вибрации, чистоте атмосферного воздуха в границах санитарно-защитной зоны, соблюдениям требований в границах рабочих зон и многим другим. Это обязательное условие для получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы, в последствии – разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию комплекса.

Также есть дополнительные обязательства, которые взял на себя СИБУР, – это соответствие принципам устойчивого развития и экологической эффективности, установленным на уровне лучших мировых практик, применимых международных стандартов, наилучших доступных технологий (НДТ) в контексте нормативно-правовых актов Евросоюза и Российской Федерации. Полное соответствие этим показателям необходимо по ряду причин, в том числе, потому что Амурский ГХК – это совместное предприятие, международный проект. Они сформулированы и прописаны. Мы, как компания, чётко заявляем о том, что готовы и будем полностью соответствовать этим показателям. Это будет проверяться и контролироваться не только российскими контролирующими органами, но и международными аудиторами.

— Можете привести примеры спроектированных продвинутых экологических решений для Амурского ГХК?

— Их довольно много. Например, использованы проектные решения, существенно ограничивающие выбросы загрязняющих веществ на всех источниках сжигания – это и технологические печи, и котельные установки. На Амурском ГХК они будут работать не на угле, как, например, большинство котельных в населенных пунктах Амурской области, а на природном газе. Сравнение с котельными городов, конечно, может показаться не очень корректным, поскольку котельные АГХК гораздо меньше, компактнее, без угля. Но даже в таких небольших объектах будут использоваться принципы сжигания, которые существенно минимизируют выбросы по сравнению обычными котельными.

Ещё одно уникальное решение – обеспечение бессажевого горения факельных систем. Причём, это касается всех режимов работы. Это значит, что вы не увидите на Амурском ГХК такую классическую, в нехорошем смысле, картину черного или серого дыма, исходящего от факельной установки. Даже во время пусков и остановок или в период проведения плановых ремонтных работ. Максимум что вы сможете увидеть – белую, прозрачную дымовую завесу, которая похожа на пар градирен. Факельные системы являются обязательным элементом системы безопасности любого современного нефтегазоперерабатывающего и нефтегазохимического комплексов.

Инновационные решения будут использованы для пиролизной установки комплекса. Для ее работы необходима температура не менее 800 градусов, в качестве побочного продукта пиролиза будет образовываться метан-водородная фракция. Наша установка спроектирована таким образом, что мы будем возвращать эту фракцию обратно в производственный цикл в качестве топлива, а не выбрасывать в атмосферу. При горении водород, также как и метан, будет давать энергию для работы печей пиролиза, но при этом водород будет превращаться в водяной пар, не образуя парниковых газов в виде углекислого газа.

Парки хранения и эстакады слива-налива проектируются таким образом, чтобы полностью исключить утечки углеводородов. Работаем над минимизацией образования отходов, отправляющихся на хранение в пользу способов обращения с отходами, направленных на их переработку и повторное использование.

Для Амурского газохимического комплекса создаются бессточные технологии производства. Это значит, что практически все стоки, образующиеся в производственном процессе, будут проходить очистку и возвращаться обратно в технологию. Это касается и хозяйственно-бытовой воды, и стоков, образующихся в результате производства, и производственно-ливневых стоков с территории производственных объектов. Данное решение позволит нам меньше брать воды из реки. Водосброс будет осуществляться только в периоды сильных дождей – и это будет небольшой объём: чистые ливневые стоки, как например, собранная вода с крыш, с территории непроизводственных объектов. Условно, это вода, которая и так стекает. Но мы будем её собирать, и эти стоки будут проходить несколько этапов очистки и доводиться до требований рыбохозяйственных значений.

В проектные решения АГХК заложены мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия, например, установка в периметре комплекса, на факельных установках устройств для защиты животных и птиц, а также рыбозащитных устройств на водозаборе в целях сохранения молоди рыб. Причем, в течение ближайших двух лет вопрос сохранения водных биоресурсов будет тщательным образом изучаться – необходимо будет подобрать и установить рыбозащитные устройства максимально корректно для того, чтобы уберечь мальков конкретных видов рыб, обитающих в местных реках.

— В продолжение вопроса сохранения водных биологических ресурсов – промышленники, работающие на территории региона, ежегодно выпускают в реку Зея мальков сазана. Планируются ли в рамках проекта АГХК подобные мероприятия и в каких объемах?

— Выпуск молоди рыбы, разумеется, будет. В данном вопросе мы координируемся с представителями Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и следуем их рекомендациям.



ВНИРО рекомендовал в рамках реализации проекта Амурский ГХК в качестве мероприятий по сохранению водных биоресурсов осуществить выпуск в реку Зея мальков осетра. Насколько нам известно, это уникальный опыт для региона, который будет реализовываться как пополнение рыбного резерва Российской Федерации – то есть, это будут мероприятия не регионального, а федерального значения. В ближайшее время также предстоят расчёты, как по определению квотного объёма, так и по определению резерва, который государство готово передать для выпуска в Амурской области. Эти цифры ежегодно обновляются, актуализируются.

Для доставки перевозки и доставки мальков в Амурскую область будут созданы специальные условия. Кроме того, мальки осетра будут выпускаться в реку чуть более взрослыми, чем сазаны, которых традиционно осенью выпускают в Приамурье, и соответственно, немного крупнее. Насколько комфортно они себя будут чувствовать в реке Зея, как они здесь приживутся – всё это также будет мониториться и контролироваться. Все эти мероприятия будут выполняться уже на этапе строительства АГХК.

— Каким образом будет осуществляться и контролироваться воздействие на окружающую среду в период строительства Амурского ГХК?

— Для снижения влияния на все компоненты окружающей среды в период строительства реализуется комплекс технических и системных мероприятий. В частности, для минимизации воздействия на атмосферный воздух взамен дизельных генераторов будет построена электроподстанция, обеспечивающая строительную площадку АГХК электроэнергией. Также в числе таких мероприятий - строительство уже в этом году установки по очистке сточных вод для недопущения загрязнения водоемов в период возведения объектов АГХК. Также разрабатываем мероприятия, направленные на исключение неорганизованного проезда транспорта, машин и механизмов с выездом за пределы установленных для них путей передвижения. Это проблема многих строек – не только больших, кстати.

Будет осуществляться контроль за строгим соблюдением границ территории, отведенных для производства тех или иных строительно-монтажных работ. Предусмотрены рекультивационные мероприятия по окончанию строительства, включающие в себя выравнивание и восстановление затронутых земельных участков и биологическое засевание многолетними травами, преобладающими в регионе.

Список таких мероприятий довольно объёмный. Важно отметить, что разработанные планы будут каскадироваться на все подрядные организации, работающие на объектах Амурского ГХК, либо оказывающие услуги в интересах АГХК.

Начиная с 2021 года и до полного завершения строительных работ на проекте АГХК будет организован комплексный мониторинг состояния компонентов окружающей среды: проведение исследований состояния показателей качества атмосферного воздуха в пределах строительства объектов и на границе санитарно-защитных зон, а также близлежащих населенных пунктов. В этих же точках наблюдения планируется вести мониторинг уровня шумового воздействия от строящегося объекта, состава очищенных сточных вод, почвенного покрова, обращения с отходами со стороны всех наших подрядчиков, биоразнообразия.

План мониторинга составлен с учетом требований российского законодательства и международных стандартов. В частности, требования международной финансовой корпорации (МФК) предусматривают осуществление наблюдения за состоянием воздуха, воды, почвы и биоразнообразия не только в границах строительной площадки АГХК, но и за её пределами. Ещё раз повторю, деятельность проекта будет проходить международный аудит с привлечением независимых экспертов.

В ближайшее время откроется горячая линия нашего проекта, на которую будут приниматься вопросы, сигналы от жителей. Звонок будет бесплатным. Работать она будет в круглосуточном режиме. На горячую линию Амурского ГХК можно будет не только звонить, но и присылать SMS, сообщения, писать на электронную почту проекта. Возможность обратной связи будет также предусмотрена на официальном сайте проекта, в официальных аккаунтах проекта в социальных сетях. Сотрудники проекта будут проверять всю поступившую по указанным каналам информацию и оперативно реагировать.

И в завершение отмечу, что помимо обязательных мероприятий, в рамках реализации проекта АГХК и деятельности СИБУРа в Свободном, Свободненском районе и Благовещенске, прорабатываются дополнительные, благотворительные экологические инициативы, направленные на сохранение биоразнообразия: на более глубокое изучение отдельных представителей фауны, комплексное озеленение определенных территорий, развитие площадок биомониторинга и другие мероприятия. Всех деталей пока не раскрою, но это будут интересные экологические проекты в том числе в разрезе развития регионального экотуризма.