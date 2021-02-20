В Благовещенске весенний паводок может подтопить микрорайон

Благовещенск готовится к весеннему таянию вод. Центру города затопление не грозит, а вот микрорайон оказался в зоне риска.

Сейчас угрозы подтопления в областном центре нет, нет и заторов на Амуре и Зее. Однако, специалисты опасаются за проезжую часть и подвалы жилых домов микрорайона по улице Воронкова, здесь затопление может спровоцировать состояние водоотводного канала села Чигири – там специалисты обнаружили лёд в мостовых переходах и отводных трубах. По словам главы Благовещенского района Евгения Седых, работы по чистке водоотводного канала, который проходит через чигиринские поля, будет проводится под контролем администрации района.

В Благовещенске работа по подготовке ливневых коллекторов к весеннему паводку ведётся с осени – тогда специалисты МП «ГСТК» очистили дождеприёмные контейнеры от мусора и законсервировали их. С наступлением тепла их снова расконсервируют.

Чтобы предотвратить подтопление областной столицы, ведётся работа по пропарке трубчатых колодцев в поселке Новом, проводится работа по борьбе с наледью в Белогорье и Моховой Пади, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.



Если аварийные ситуации во время весеннего таяния вод всё же возникнут, решать их будет специальная аварийно-восстановительная бригада. Для этого заготовлено 1900 тонн отсева, к работе в достаточном количестве готовы вакуумные и насосные машины.