Пытавшемуся согреться в аномальные морозы в Техасе американцу прислали счёт на 17 тысяч долларов

Жителю штата Техас пришёл счёт за электроэнергию в размере 17 тысяч долларов. В прошлом месяце он платил 600. Счётчик накрутил энергию из-за попыток американца любыми способами согреться во время аномальных морозов, обрушившихся на юг США.

В Техасе уже неделю стоит аномально низкая температура. Здесь, в самом южном штате США, даже выпал снег. Непогода привела к массовому перемерзанию водопроводов, выходу из строя солнечных и ветряных электростанций.

Местные жители пытаются обогреться с помощью никогда не использовавшихся каминов, старой одежды, в салонах заведённых автомобилей. В результате пожаров и отравления углекислым газом во время холодов в штате погибло уже 34 человека.

Для обогрева американцы используют радиаторы, плиты и прочие приспособления. У тех, кто не догадался или не успел перейти с плавающего на фиксированный тариф, на электричество ушли огромные деньги. По законам США, стоимость киловатта при плавающем тарифе определяется рынком. В морозы, за счёт резко выросшего потребления, она выросла мгновенно и в десятки раз.

Мужчина, который вынужден будет заплатить 17 тысяч долларов за свет – рекордсмен. Однако суммы в тысячи долларов, превышающие обычную оплату электроэнергии за год, пришли сотням жителей Техаса. Официальные власти пока не комментируют эту ситуацию, но обещают поддержку пострадавшим.

Благовещенцы платят за коммунальные услуги не так много. Но вопросов к коммунальным службам от этого меньше не становится. На самые горячие из них накануне ответили специалисты ДЭК.