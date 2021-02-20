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20февраля
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сегодня, 11:17 0

В Шимановске отменили масочный режим, но не везде

В Шимановске отменили масочный режим, но не везде
Фото: pixabay.com

Накануне, 19 февраля, на заседании оперативного штаба по координации мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения COVID –19 принято решение о частичной отмене масочного режима в образовательных учреждениях города Шимановска. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в социальных сетях.

В сообщении указано, что масочный режим отменяется только в общеобразовательных учреждениях. То есть школьникам и педагогам на занятиях можно находится без защитных масок

В городской администрации пояснили, что в Шимановске в начале учебного года было принято решение о том, что школьники должны находиться на занятиях в масках. При этом правила, установленные для учебных организаций по всей стране, этого не требуют. Поэтому сегодня, 20 февраля, школьники смогли прийти на занятия без масок.

— Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация в городе достаточно стабильная и дополнительные ограничительные меры не требуются, – пояснили в мэрии города Шимановска.

Напомним, что 10 февраля стало известно, что Удмуртия отменяет масочный режим на всей территории республики. Отметим, что на областном оперативном штабе по предупреждению коронавируса, который прошёл в пятницу, 12 февраля, приняли решение снять ограничения для заведений общепита, но при этом губернатор подчеркнул, что масочный режим никто не отменял, он остаётся обязательным для всех жителей области.

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#коронавирус #Шимановск #школа

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