В гараже у жителя Чукотки нашли запасы золота и серебра на 26 миллионов рублей

Сотрудники управления ФСБ обнаружили в гараже у жителя Чукотки запасы золота и серебра на сумму 26,4 миллиона рублей.

Как сообщает сайт регионального МВД, золото массой 5,994 килограмма и серебро массой 0,585 килограмма были обнаружены и изъяты при обследовании гаража, которым владеет подозреваемый. По данным следствия, мужчина занимался незаконной скупкой природного золота.

Следственный отел управления ФСБ России по Чукотскому краю уже возбудил уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгметаллов в крупном размере».