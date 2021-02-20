Одиннадцать грантовых проектов получат полтора миллиона из бюджета Благовещенска

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2021 год – это год 165-летия Благовещенска и все проекты, которые получили поддержку на десятом конкурсе муниципальных грантов, посвящены этому событию, сообщают в пресс-службе городской администрации.

В этом году в конкурсе участвовали 22 заявки: 15 от некоммерческих организаций и 7 от муниципальных организаций культуры. Отбор прошли 11 грантовых проектов на сумму 1,49 миллиона рублей. Эти средства выделят из городского бюджета.

— Муниципальный грант – это одна из форм участия населения в решении вопросов местного значения. И, конечно, когда те или иные проекты воплощаются в жизнь и становятся нашей реальностью – это и есть самая высокая оценка. Важно отметить, что в первые годы большая часть участников представляла муниципальные организации культуры. Когда общественные организации поняли, что на реализацию своих идей, на свои мечты они могут получить финансирование, грантовая поддержка некоммерческих организаций стала достаточно быстро набирать обороты. И сейчас мы пришли к тому, что большую часть проектов реализуют уже некоммерческие организации. Я думаю, что никто из нас не мог и подумать, что у муниципального гранта будет такая долгая история, и что мы будем через 10 лет отмечать первый значимый юбилей. Это показатель нашего совместно труда, это показатель веры в лучшее будущее, – сказала заместитель мэра города Благовещенска Виктория Хопатько.

Одобрение конкурсной комиссии получила Ассоциация пожилых людей. Они предложили организовать выставку работ членов клуба «Живопись 55+» и детской студии юных художников, а также издать альбом и серию открыток «В город свой влюблённые».

Фестиваль национальных литератур этнических групп «Самый-самый дружный Благовещенск» проведёт муниципальная информационная библиотечная система. Эта же организация проведет проект «Город – улица – квартал».

Амурское окружное казачье общество проведёт казачий праздник «День святого Алексия – человека божия».

Амурская областная общественная творческая организация «Капсула времени» в рамках проекта «Капсула времени — связь времён» проведет большую работу с музеем по оформлению выставок и обновлению экспозиции.

Во дворе дома № 68 по улице Строителей Ассоциация творческих работников Приамурья построит детскую площадку посвящённую динозаврам – «Амурозавр – чудо Благовещенска». Эта же организация защитила ещё один проект – «Арт-объекты Благовещенска».

На средства гранта в Центральной детской школе искусств создадут музей имени Марии Фёдоровны Кнауф-Каминской.

Интерактивным победителем гранта стало подразделение Городского дома культуры ДК «Садовое». Они разработают мобильное интерактивное пространство «Наследие амурских казаков. Садовое».

«Благовещенск в твоём смартфоне» – это проект Дома ремёсел, который предусматривает создание набора для туриста с маршрутами по городу.

Центр творческих коммуникаций «Дальний Восток» предложил провести фестиваль фотографии