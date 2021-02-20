Сковородинские транспортные полицейские проверят информацию о причастности своего сотрудника к получению взятки

— Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. После этого руководство ОВД на транспорте региона даст принципиальную оценку деятельности полицейского, – сообщили в ведомстве.

В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Также его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.