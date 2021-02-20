Сковородинские транспортные полицейские проверят информацию о причастности своего сотрудника к получению взятки
В связи с появившимися ранее сообщениями о причастности полицейского к получению взятки от иностранного гражданина в Забайкальском линейном управлении МВД России на транспорте сообщили, что информация проверяется.
— Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. После этого руководство ОВД на транспорте региона даст принципиальную оценку деятельности полицейского, – сообщили в ведомстве.
В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Также его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
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