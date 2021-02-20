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сегодня, 10:27 3

Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под аббревиатурой ROC

Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под аббревиатурой ROC
Фото: rsport.ria.ru

На Олимпийских играх в Токио и Пекине спортсмены из России выступят под аббревиатурой Олимпийского комитета России – ROC. Вместо гимна РФ на спортивных церемониях Олимпиады будет звучать другая музыка.

«Всем российским спортсменам, заявленным на Игры, следует использовать аббревиатуру ROC, а не полное название "Олимпийский комитет России". На экипировке следует заменить любые изображения флага, эмблемы, символа России на эмблему ОКР. Если на форме есть слова "Олимпийский комитет России", то их следует удалить полностью или заменить аббревиатурой ROC. Если удаление слов "Олимпийский комитет России" невозможно или если слово "Россия" или "русский" появляется отдельно, то слова "Нейтральный спортсмен" должны быть нанесены в не менее заметном размере», – сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

На спортивном инвентаре команды, согласно правилам, также необходимо использовать аббревиатуру ROC, а не RUS.

Олимпийскому комитету России также предоставлено право выбрать музыку вместо национального гимна для всех торжественных церемоний. Композицию должен будет утвердить исполком МОК.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством, по сути, смягчил санкции в отношении российского спорта, сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначальным. Российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира — под флагом России до 16 декабря 2022 года, пишет РИА Новости.

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    ROC это "Russia is our Сrimea".

  • комиссар

    комиссар
    1 час назад

    Вместо гимна пусть играет "Мурка". До каких пор мы должны присмыкаться перед всякими западными комите тами,запрещающими использовать российскую символику. Надо просто спортсменам не ездить туда.

  • tankist btb

    tankist btb
    30 минут назад

    Без Флага Гимна и Родины. поедут деньги зарабатывать и прибавки к пенсиям

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