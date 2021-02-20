Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под аббревиатурой ROC

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На Олимпийских играх в Токио и Пекине спортсмены из России выступят под аббревиатурой Олимпийского комитета России – ROC. Вместо гимна РФ на спортивных церемониях Олимпиады будет звучать другая музыка.

«Всем российским спортсменам, заявленным на Игры, следует использовать аббревиатуру ROC, а не полное название "Олимпийский комитет России". На экипировке следует заменить любые изображения флага, эмблемы, символа России на эмблему ОКР. Если на форме есть слова "Олимпийский комитет России", то их следует удалить полностью или заменить аббревиатурой ROC. Если удаление слов "Олимпийский комитет России" невозможно или если слово "Россия" или "русский" появляется отдельно, то слова "Нейтральный спортсмен" должны быть нанесены в не менее заметном размере», – сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

На спортивном инвентаре команды, согласно правилам, также необходимо использовать аббревиатуру ROC, а не RUS.

Олимпийскому комитету России также предоставлено право выбрать музыку вместо национального гимна для всех торжественных церемоний. Композицию должен будет утвердить исполком МОК.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством, по сути, смягчил санкции в отношении российского спорта, сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначальным. Российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира — под флагом России до 16 декабря 2022 года, пишет РИА Новости.