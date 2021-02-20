Ким Кардашьян и Канье Уэст обсудили условия развода

Американская звезда Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст приняли окончательное решение о разводе, сообщает портал TMZ со ссылкой на собственные источники в окружении Кардашьян.

Известно, что Уэст и Кардашьян практически завершили юридическое урегулирование бракоразводного процесса. Брачный договор никто из них оспаривать не будет, а детей они будут воспитывать совместно. Сейчас разводящаяся пара решает имущественные споры.

Свадьба Карадашьян и Уэста состоялась в 2014 году. Они воспитывают четверых детей. Для Ким Кардашьян этот развод станет уже третьим по счету.