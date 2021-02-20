Бывший полицейский из Якутии получил 12 лет колонии за убийство задержанного

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Бывший оперуполномоченный из Якутии приговорён к заключению на 12 лет. Мужчина избил задержанного, после чего тот скончался.

В августе 2019 года местная жительница обратилась в полицию с заявлением об исчезновении её отца. Оперуполномоченный уголовного розыска получил задание провести проверку.

— Оперуполномоченный получил сведения о возможной причастности к исчезновению мужчины двух граждан, которые были доставлены в отделение полиции. Не желая должным образом выполнять свои служебные обязанности по сбору изобличающих доказательств, полицейский незаконно применил к мужчинам физическую силу и спецсредство - наручники. В результате преступных действий одному из потерпевших причинён лёгкий вред здоровью, второй от полученного тяжкого вреда здоровью скончался в помещении дежурной части отделения полиции, - сообщила Надежда Дворецкая, представитель СК Якутии.

После служебной проверки полицейского уволили из органов внутренних дел. На суде мужчину признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Бывшего полицейского также лишили специального звания «капитан полиции». Подсудимый свою вину не признал, пишет news.ykt.ru.