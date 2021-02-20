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сегодня, 09:37 1

В Приморье обнаружен неизвестный науке зверь

В Приморье обнаружен неизвестный науке зверь
Фото: @amurtigercenter

Инспекторы Приморского охотнадзора обнаружили в лесу неизвестного науке зверя. Животное сняли на камеру, но опознать не смогли.

О встрече специалистов Приморского охотнадзора с загадочным зверем рассказали сотрудники центр «Амурский тигр». В Инстаграм-аккаунте центра появилось видео с убегающим в сухую траву пушистым белым зверьком. Что это за животное пока неизвестно.

— Специалисты министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края и центра «Амурский тигр» считают, что попавший на видео зверёк с высокой долей вероятности является альбиносом енотовидной собаки или носителем редкой генетической мутации по аналогии со знаменитым «белым» бенгальским тигром, - высказали своё предположение сотрудники центра «Амурский тигр».

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#животные #жизнь #природа

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Комментарии
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  • Deneo

    Deneo
    42 минуты назад

    Обычный песец.

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