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20февраля
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сегодня, 09:16 0

В России ожидается регистрация третьей вакцины от коронавируса

В России ожидается регистрация третьей вакцины от коронавируса
Фото: pixabay.com

Регистрация третьей вакцины от COVID-19, разработанной центром имени Чумакова, ожидается сегодня, 20 февраля. Первый выпуск этого препарата запланирован на конец марта.

Вакцина носит название «КовиВак» и является цельновирионной. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы.

Регистрация новой вакцины пройдёт сегодня. А выпуск препарата, по заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой, ожидается в конце марта.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Её разработал научный центр имени Гамалеи и она получила название «Спутник V». Позже появилась разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора - «ЭпиВакКорона», пишут РИА Новости.

К середине февраля количество привитых от коронавируса амурчан превысило 21 тысячу. В Приамурье завезли обе существующие вакцины от COVID-19 – «Гам-Ковид-Вак» и «ЭпиВакКорона». Записаться на вакцинацию можно через интернет.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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