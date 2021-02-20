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20февраля
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Выбор читателей за 19 февраля

Выбор читателей за 19 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 19 февраля.

Новые квитанции за тепло: отвечаем на самые «горячие» вопросы благовещенцев

Законна ли комиссия, почему задерживаются квитанции, а сумма начислений слишком большая – все эти вопросы волнуют жителей Благовещенска, которые в начале февраля получили новые платёжные документы за отопление и подогрев горячей воды. В инстаграм-аккаунте Амур.инфо мы собрали самые популярные вопросы и попросили специалистов ПАО «ДЭК» ответить на них.

СК: мальчик из Свободного найден, но расследование продолжается

В следственном управлении СК по Амурской области прокомментировали обстоятельства пропажи и последующего внезапного возвращения шестилетнего Ярослава Толстых из Свободного.

Пропавшего в Свободном шестилетнего мальчика нашли

В Свободном нашли шестилетнего мальчика, который пропал накануне, 18 февраля. Как сообщает ПСО «Гром» у себя в Инстаграме, жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Андрей Мягков прожил с женой Анастасией Вознесенской более 55 лет

Актёр Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Рядом с артистом до последнего вздоха была его жена Анастасия Вознесенская, с которой они прожили вместе более 55 лет. Супруги никогда не давали повода для сплетен. Вот только детей в их актёрской семье не было, пишет «Комсомольская правда».

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#интернет #СМИ

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