Выбор читателей за 19 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 19 февраля.

Законна ли комиссия, почему задерживаются квитанции, а сумма начислений слишком большая – все эти вопросы волнуют жителей Благовещенска, которые в начале февраля получили новые платёжные документы за отопление и подогрев горячей воды. В инстаграм-аккаунте Амур.инфо мы собрали самые популярные вопросы и попросили специалистов ПАО «ДЭК» ответить на них.

В следственном управлении СК по Амурской области прокомментировали обстоятельства пропажи и последующего внезапного возвращения шестилетнего Ярослава Толстых из Свободного.

В Свободном нашли шестилетнего мальчика, который пропал накануне, 18 февраля. Как сообщает ПСО «Гром» у себя в Инстаграме, жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Актёр Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Рядом с артистом до последнего вздоха была его жена Анастасия Вознесенская, с которой они прожили вместе более 55 лет. Супруги никогда не давали повода для сплетен. Вот только детей в их актёрской семье не было, пишет «Комсомольская правда».