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В Амурском аграрном колледже вылупились птенцы

В Амурском аграрном колледже вылупились птенцы

В Благовещенске в Амурском аграрном колледже в инкубаторе вылупились цыплята. В одной из пяти современных мастерских студенты-ветеринары три недели выращивали птенцов.

— Студенты второкурсники по направлению «Ветеринарный фельдшер» заложили в инкубатор 64 яйца кур-несушек. Эти яйца для учебного эксперимента я взяла три недели назад из личного подсобного хозяйства, – рассказала заведующая мастерской Александра Бойко.

Она пояснила, что ребята наблюдали за развитием эмбрионов через специальный прибор – овоскоп. А на 21 день цыплятки уже появились на свет, сообщает пресс-служба минобрнауки области.

Напомним, что пять современных мастерских на базе Амурского аграрного колледжа открылись по нацпроекту «Образование». На модернизацию из федерального бюджета выделено почти 44 миллиона рублей, а около 13 миллионов рублей – из областного бюджета.

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#животные #природа

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