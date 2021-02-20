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сегодня, 09:52 1

Неиспользованные средства материнского капитала пустят на накопительные пенсии

Неиспользованные средства материнского капитала пустят на накопительные пенсии
Фото: pixabay.com

Правительство РФ приняло проект постановления, согласно которому Минтруд сможет направлять неиспользованные средства маткапитала на формирование накопительной пенсии. Порядок направления средств будет закреплён специальными правилами, которые должно разработать министерство.

На официальном сайте кабмина сообщается: «Проектом постановления предлагается, в соответствии с частью 23 статьи 12 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", закрепить за Минтрудом России как уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, полномочия по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии».

Как сообщает Пенсионный фонд, к началу 2021 года 2,5 миллиона российских семей не воспользовались средствами материнского капитала.

Экс-глава ПФР Максим Топилин рассказывал в интервью ТАСС, что за все время существования материнского капитала 75,5% семей хотя бы раз распоряжались его средствами, а 62% потратили его полностью. В конце 2019 года Антон Дроздов, находящийся тогда должности главы Пенсионного фонда, отмечал, что порядка полутора триллионов рублей из средств материнского капитала ещё не использованы россиянами, которые имеют сертификат.

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#дети #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    25 минут назад

    Значит плохи дела в пенсионном фонде, однако...

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