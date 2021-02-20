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Память амурчан, воевавших в Великой Отечественной войне, увековечили в Симферополе

Память амурчан, воевавших в Великой Отечественной войне, увековечили в Симферополе
Фото: amurobl.ru

В Симферополе прошла межрегиональная эстафета памяти уроженцев Дальнего Востока и Сибири, отдавших жизнь за освобождение Крыма в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Подвиг 63 воинов амурчан увековечили в стенах центрального музея Тавриды. Эстафету приурочили к юбилею Победы и Году памяти и славы. Губернатор Приамурья Василий Орлов направил приветственный адрес, который зачитал Юрий Филатов, член регионального отделения Российского военно-исторического общества в Новосибирской области, представлявший регионы Дальнего Востока и Сибири.

На церемонии состоялись обмены капсулами с землей с малой родины воинов Приамурья, Новосибирской области и Приморского края, отдавших жизни за освобождение Крыма в годы Великой Отечественной войны, и землей с места их последних боев на полуострове Крым. Капсулы, полученные взамен, будут размещены в региональных музеях, как и архивные документы о жизненном пути воинов-дальневосточников.


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#история #культура #память

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