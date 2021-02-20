Амурчане стали жаловаться на банки в два раза чаще

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В Банке России подвели итоги 2020 года: от амурчан поступило больше 1 600 жалоб на финансовые организации. Стоит отметить, что это на четыре процента меньше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба Центрального банка Российской Федерации.

Больше всего амурчане жаловались на работу банков. В сравнении с 2019 годом в 2020 жалоб стало в два раза больше – 1 200 обращений. А вот на микрофинансовые организации стали жаловаться в три раза меньше. Зафиксировано всего 80 заявлений. На работу страховых организаций в 2020 году поступило 121 жалоба, хотя годом ранее таких обращений было 233.

— Получить информацию по финансовым продуктам и услугам, проверить финансовую организацию на наличие лицензии, а также отследить информацию о новациях в области финансов можно в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Подача жалоб в Банк России осуществляется в том числе через интернет-приемную, – сообщают в пресс-службе Банка России.