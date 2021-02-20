Почти 60 % читателей Амур.инфо считают, что мужчина должен зарабатывать больше

Напомним, по результатам опроса банка «Открытие», больше половины жительниц России считают, что содержать семью должен мужчина. При этом для большинства женщин достойная мужская зарплата составляет от 80 тысяч рублей в месяц.

Мы решили провести собственный опрос, чтобы выяснить, что по этому поводу думают амурчане. В опросе приняли участие больше 2,5 тысячи человек – 1 584 женщины и 923 мужчины. Интересно, несмотря на то, что страсти в обсуждении разгорелись нешуточные, 60 % амурчан солидарны с результатами всероссийского опроса – по их мнению, основным добытчиком в семье должен быть мужчина.

При этом 40,5 % опрошенных женщин и 42,6 % мужчин так не считают. Своё мнение несогласные с большинством активно высказывали в комментариях под постом.

«Пффф, вот они содержанки. Мы, например, с женой оба работаем на общий результат. И поэтому нет склок и споров. И денег хватает. Тут некоторые пишут про домашние дела, так вот, дорогие дамы, многие мои знакомые готовку и уборку берут на себя, давая жене больше времени на ее дела/отдых. При том что сейчас посудомойки и стиральные машины уже делают половину дел за тебя, а роботы и паропылесосы делают уборку еще проще. И если кто-то окажется нетрудоспособен, то второй супруг легко сможет содержать семью», – пишет @alexeyaristarhovich.

«Я так не считаю и никогда мужа в этом не упрекала, я сама, слава богу, с руками и ногами, с головой тоже в порядке, так что могу и хочу работать, а дома у нас всё делается обоюдно, если есть свободное время, то муж и посуду может вымыть – в этом нет ничего зазорного», – высказалась @oladavydova74.