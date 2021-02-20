Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Гороскоп на 20 февраля: Овны могут расслабиться, а Тельцам пора закрутить роман

Гороскоп на 20 февраля: Овны могут расслабиться, а Тельцам пора закрутить роман

Восход Солнца: 07:31
Заход Солнца: 17:55
Солнце в Рыбах.

Овен. Можете расслабиться — на сегодняшний день вы и так сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды.

Телец. Разочарования возникнут из-за внезапного предательства, поэтому лучше сегодня изначально ни на кого не рассчитывать. Если вы свободны, то именно сейчас возрастает возможность закрутить головокружительный роман.

Близнецы. Свои личные и профессиональные планы, если и не держите в тайне, не обсуждайте с близкими. Ничего в этот день не подписывайтесь, а деловые переговоры ведите в совещательном русле, так будет лучше.

Рак. Больше пользы на работе вы принесете, если возьметесь за рутинные дела, которыми кто-то тоже должен заниматься. Самообладание поможет вам избежать неприятностей как на работе, так и дома.

Лев. День символизирует противостояние, преграды, конкуренцию. Хотя ваши позиции достаточно сильны, осторожность вам всё же не помешает.

Дева. Вы можете быть очень деятельны в профессиональной области, захочется получить признание окружающих. Звёзды обещают гармонию, покой, изобилие, покровительствуют общественным деятелям и политикам.

Весы. Продолжайте заниматься тем, что у вас получается лучше всего, отлично делать свою работу. Конкуренты уже остались далеко позади, а начальство довольно вами.

Скорпион. В этот день не стоит уделять внимание приметам и совпадениям. Быть упорным и верить в свою правоту – это, конечно, замечательно, однако вы часто забываете о том, что вы не всегда правы.

Стрелец. Вы рискуете столкнуться с конкурентами не только в работе, но и в личной жизни. Вы чувствуете себя полным сил и энтузиазма, поэтому проявите эти качества в карьере.

Козерог. Не реагируйте на провокации, даже если внутри они вас очень задевают. Провокаторы этого и добиваются! Общение станет источником новой полезной информации. Вас так и будет тянуть на дискуссии, но они останутся в дружеском тоне и никому не испортят настроение.

Водолей. Гармоничный благоприятный день. Он подходит для обсуждения любых важных вопросов. Можно узнать что-то новое, познакомиться с людьми, чьи опыт и знания будут вам полезны.

Рыбы. День будет сложным, но плодотворным, старайтесь на все неожиданности реагировать сдержанно. Вы рискуете с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Просмотров всего: 53

#гороскоп #гороскоп на день

распечатать


Общество

Гороскоп на 19 февраля: Рыб ждут позитивные изменения, а Тельцам рекомендовано творчество
Общество

Гороскоп на 18 февраля: Овны перейдут на новый уровень, а Водолеям день сулит хороший доход
Общество

Гороскоп на 17 февраля: Тельцы, не берите в руки деньги; Близнецы, собирайтесь в путешествие
Общество

Гороскоп на 16 февраля: Раки, не третируйте близких, а Девам нельзя тратить время впустую
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь