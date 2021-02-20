Для любимых и сильных: топ-10 подарков на 23 февраля

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1. Сладенькое любят все

Кондитеры традиционно предлагают к празднику интересно оформленные капкейки и эксклюзивный шоколад. Плитка весом в среднем 150 граммов в красивой упаковке обойдется в 400 рублей. Шоколад в виде оружия уже в два раза дороже. Капкейки будут стоить в среднем 1 000 рублей за 6 штук. Также можно взять несладкий закусочный вариант с творожным сыром, колбасой и солёным огурчиком.

2. Если пить, так интересно

Тем, кто коллекционирует алкоголь и любит пропустить рюмку-другую в хорошей компании, точно понравятся так называемые наливайки. Это оригинально оформленные подставки под бутылки с алкоголем. Выбор огромный – для водителей, рыбаков, военных. У каждой есть краник, чтобы алкоголь в такой подставке не просто можно было хранить, но и удобно использовать. Цены на наливайки стартуют от 2 000 до 3 000 рублей.

3. Просто, но полезно

Если дарить на праздник интересный сувенир, то такой, чтобы на полке не пылился и мог пригодиться в повседневной жизни. Таким подарком может стать фартук, термокружка, гель для душа во флаконе под элитный алкоголь или наборы с чаем, кофе, конфетами, орешками. Цены разнятся. Так, фартук плюс-минус обойдется в 350 рублей, кружка будет стоить от 500 рублей, за набор можно выложить и 700 рублей, и 2 000, всё зависит от его наполнения.

4. Для тех, кто за рулём

Карманный набор инструментов, который легко поместится даже в бардачке, станет отличным вариантом подарка водителю. Цены на такие наборы стартуют от 700 рублей. Понравится автолюбителям и специальное полотенце для машины из микрофибры нового поколения. Такие продаются в сетевых компаниях, стоят от 830 рублей.

5. Именной подарок

Теплый уютный халат должен быть у каждого. Сейчас можно заказать абсолютно любую надпись, вышить имя или даже значок любимого футбольного клуба. Цены на халаты с вышивкой начинаются от 3 700 рублей. Оригинально смотрятся и брючные ремни с гравировкой. Тут уже итоговая цена зависит от стоимости самого ремня, размера и сложности гравировки. Уложиться можно в 4 000-5 000 рублей.

6. Суровым, бородатым

Масло для бороды – подарок нужный и интересный. А если ещё и запах оригинальный, то мужчина точно удивится. Один из местных магазинов в Instagram предлагает для мужчин масло с запахом виски. Нет, полиция не остановит, не бойтесь. Аромат эфирных масел выветривается за несколько минут, а все полезные свойства остаются. Такой подарок обойдется в 1 000 рублей.

7. Для работы с душой

Именной органайзер и ежедневник станут классным подарком для тех, кто работает в офисе. Все красиво и всегда под рукой. Цены начинаются от 1 500 рублей. А если добавить к подарку ещё и блокнот в оригинальной деревянной обложке с индивидуальной гравировкой – это будет стоить от 800 рублей.

8. Чтобы расслабиться и забыть обо всём

Как же без бани на выходных? Мужчину можно порадовать нестандартным сертификатом в нестандартную баню, где есть несколько видов парения и банный чан, который греют на улице над костром. Стоимость сертификатов разная – есть по 6 000 рублей, есть и дороже. Можно обговорить свою сумму и сертификат на дереве сделают индивидуально под ваш запрос.

9. Если хочется адреналина

Когда нужно выплеснуть злость или просто интересно провести время и почувствовать себя настоящим мужиком – тир самое то. В Благовещенске можно пострелять из огнестрельного оружия или из лука. Минимальный сертификат стоит 3 000 рублей для стрельбы из огнестрельного оружия. В него входит несколько десятков выстрелов. Чтобы пострелять из лука, денег нужно меньше – два часа с инструктором обойдутся в 600 рублей. Можно оплатить несколько занятий или разовое посещение – на ваш выбор.

10. Когда фантазия иссякла

Бокс к празднику, который для вас соберут исходя из пожеланий и интересов вашего мужчины, – отличная палочка-выручалочка. Наполнение такого подарка может быть любым – от алкоголя до книг. Нужно только обратиться к специалисту, который подберёт все компоненты подарка и красиво упакует. Цены на подарочные наборы стартуют от 1 000 рублей.