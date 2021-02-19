Для обеспечения амурских сирот жильём выделили больше 550 миллионов рублей

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На обеспечение жильём в 2021 году детей сирот планируется направить 556,9 миллиона рублей, причем большая часть суммы будет выделена из бюджета области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приамурья.

Вопрос обеспечения детей-сирот сегодня волнует власть на всех уровнях: как на местном, так и на федеральном. Для того, чтобы жители Амурской области из числа сирот могли получить новое жилье в 2021 году из бюджета Приамурья выделили 293,7 миллиона рублей и 263,2 миллиона рублей предоставили из федерального бюджета. На эти средства планируется обеспечить квартирами 361 сироту. Все средства будут распределены по двум основным направлениям: 266 человек обеспечат жильем из специализированного жилищного фонда, а 95 лиц из числа детей сирот смогут воспользоваться «жилищным сертификатом».

Напомним, что в прошлом году на эти же цели выделяли 393,25 миллиона рублей, что на 29 % меньше, чем в этом.