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19февраля
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сегодня, 17:20 2

В Приамурье от коронавируса скончались ещё два человека

В Приамурье от коронавируса скончались ещё два человека
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о 44 новых случаях коронавирусной инфекции, выявленных в регионе в течение суток. При этом выздоровело 46 пациентов, двое умерли.

— Темп прироста за последние сутки – 0,2 процента. У 31 человека заболевание протекает в виде ОРВИ (70 процентов), у 13 – в виде пневмонии (30 процентов). Бессимптомных носителей не выявлено, – уточняют в амурском управлении Роспотребнадзора.

Общее число случаев COVID-19 в Приамурье, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, достигло 20 598. 19 002 из них закончились выздоровлением, 159 – летальными исходами.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    55 минут назад

    Ну и где сейчас мэр Биробиджана Андрей Пархоменко?...

  • Undertaker

    Undertaker
    38 минут назад

    На югах

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