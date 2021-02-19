В Приамурье от коронавируса скончались ещё два человека

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о 44 новых случаях коронавирусной инфекции, выявленных в регионе в течение суток. При этом выздоровело 46 пациентов, двое умерли.

— Темп прироста за последние сутки – 0,2 процента. У 31 человека заболевание протекает в виде ОРВИ (70 процентов), у 13 – в виде пневмонии (30 процентов). Бессимптомных носителей не выявлено, – уточняют в амурском управлении Роспотребнадзора.

Общее число случаев COVID-19 в Приамурье, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, достигло 20 598. 19 002 из них закончились выздоровлением, 159 – летальными исходами.