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19февраля
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Василий Орлов: «Вакцинация поможет нам быстро и эффективно создать иммунную прослойку среди нашего населения и справиться с распространением коронавируса»

Василий Орлов: «Вакцинация поможет нам быстро и эффективно создать иммунную прослойку среди нашего населения и справиться с распространением коронавируса»
Фото: pixabay.com

С сентября в Приамурье поставили 35 860 доз вакцины. На 18 февраля в лист ожидания на вакцинацию записаны 8 545 амурчан, сообщили в пресс-службе правительства области.

— Вся вакцина распределена по медицинским учреждениям, в том числе и партия, которая пришла 17 февраля, – 7 400 доз «Гам-Ковид-Вак». Препарат мы распределяли в соответствии с листами ожиданий, где листы были большие – туда пошло больше вакцины. До конца февраля ждём порядка 9 000 доз, – отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения области Игорь Хомитов.

«Гам-Ковид-Вак» привито 25 833 человека, вторую вакцину уже получили 12 618. Препаратом «ЭпиВакКорона» привито 500 человек, 471 пациент привит вторым компонентом вакцины.

— У нас вакцинировано почти 26 тысяч человек. Уверен, вакцинация поможет нам быстро и эффективно создать иммунную прослойку среди нашего населения и справиться с распространением коронавируса, и оборвать пандемию, – прокомментировал губернатор области Василий Орлов.

По словам руководителя амурского Роспотребнадзора Ольги Кургановой, эпидситуация в регионе стабильная, но расслабляться еще рано. За 7 неделю 2021 года в области зарегистрировали 266 новых случаев заболевания COVID-19, на предыдущей неделе их было 466. До 80 % заболевших переносят коронавирус в виде ОРВИ. Суточный показатель заболеваемости не превышает 5 % на 100 тысяч населения.

— Время расслабляться не наступило. Да, очевидна фаза стабилизации эпидемического процесса. Для нас всех чрезвычайно важно период стабилизации пройти ровно. Мы не должны допустить роста заболеваемости, – подытожила Ольга Курганова.

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#коронавирус #вакцинация от COVID #губернатор #Дальний Восток

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 час назад

    Сдается мне, что все находится под сомнительно. Ковид известен стал тем, что способен модифицироваться.

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