В БлагРКЦ проверяют начисленные жильцам «долги» управляйки

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— Сегодня мне удалось дозвониться до РКЦ. Там ответили, что сейчас ведётся разбирательство. А пока оно не завершится, то жители могут не оплачивать начисленные долги. Как я поняла, на сумму долга не будет начисляться и пеня. Поэтому я оплатила только текущие начисления, – рассказала жительница дома на Трудовой, 268 Зульфия.

Читатели сообщили, что квитанции с «долгами» получили жители домов на Шафира, 62, Трудовой, 268 и 268/1, а также жители на Строителей, 68 и Муравьёва-Амурского, 24. Одна из семей в столице Приамурья очень удивились долгу почти в 42 тысячи рублей.

— Мы с женой последний год исправно платили за коммунальные услуги. Но недавно в квитанции от БлагРКЦ увидели долг на 42 тысячи. Мы нашли адрес управляйки ООО «БУК» – Северная, 153. Там конкурсная управляющая рассказала, что начальник уехал и его не будет. Она добавила, что никаких задолженностей нам и нашему дому их УК не предъявляла, – сообщил житель дома Трудовой, 268/1 Александр.

— Сейчас сотрудники РКЦ разбираются за какой период и по каким поставщикам образовался долг. Проверку постараемся провести быстро, перед выдачей квитанций за март, – сообщили в пресс-службе РКЦ.

Напомним, что на самые «горячие» вопросы благовещенцев по новым квитанциям за тепло ответили в «ДЭК».