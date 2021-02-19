Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:40 0

В БлагРКЦ проверяют начисленные жильцам «долги» управляйки

В БлагРКЦ проверяют начисленные жильцам «долги» управляйки
Фото: pixabay.com

В столице Приамурья началась проверка «долгов» жителей, которых обслуживала управляйка-банкрот ООО «БУК». Этим благовещенцам РКЦ начислило в квитанции за прошедший месяц долги от 5 до 42-х тысяч рублей, сообщили читатели Амур.инфо. В РКЦ посоветовали оплатить только текущие начисления.

— Сегодня мне удалось дозвониться до РКЦ. Там ответили, что сейчас ведётся разбирательство. А пока оно не завершится, то жители могут не оплачивать начисленные долги. Как я поняла, на сумму долга не будет начисляться и пеня. Поэтому я оплатила только текущие начисления, – рассказала жительница дома на Трудовой, 268 Зульфия.

Читатели сообщили, что квитанции с «долгами» получили жители домов на Шафира, 62, Трудовой, 268 и 268/1, а также жители на Строителей, 68 и Муравьёва-Амурского, 24. Одна из семей в столице Приамурья очень удивились долгу почти в 42 тысячи рублей.

— Мы с женой последний год исправно платили за коммунальные услуги. Но недавно в квитанции от БлагРКЦ увидели долг на 42 тысячи. Мы нашли адрес управляйки ООО «БУК» – Северная, 153. Там конкурсная управляющая рассказала, что начальник уехал и его не будет. Она добавила, что никаких задолженностей нам и нашему дому их УК не предъявляла, – сообщил житель дома Трудовой, 268/1 Александр.

— Сейчас сотрудники РКЦ разбираются за какой период и по каким поставщикам образовался долг. Проверку постараемся провести быстро, перед выдачей квитанций за март, – сообщили в пресс-службе РКЦ.

Напомним, что на самые «горячие» вопросы благовещенцев по новым квитанциям за тепло ответили в «ДЭК».

Просмотров всего: 58

#жизнь #ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенской администрации проверили упавшую штукатурку в школьной столовой
Общество

В Благовещенске в марте откроется новый фермерский рынок

Происшествия 1

Очевидцы: в благовещенской школе осыпался потолок
Происшествия 1

После проверки Роспотребнадзора в благовещенской гимназии № 1 возобновляют занятия
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь