В доме мэра Биробиджана прошли обыски

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— Определенные следственные мероприятия проходят, тут, наверное, в Биробиджане традиция сложилась – по февралям мэров привлекать. Следственные мероприятия проходят, да. У надзорных органов есть вопросы по некоторым мероприятиям, проводимым в 20-м году. Но это их работа: проверять, выверять, изучать документацию, принимать решения. Сегодня проводились мероприятия и в мэрии города Биробиджан, и, что неприятно, и у меня дома. Что-то искали, но не нашли ничего такого особенного. Я это воспринимаю так: это их работа, это их задачи. Кстати, хотел бы сказать, пользуясь случаем… Когда люди задают вопросы «как так бесконтрольно тратятся деньги, расходуются бюджетные средства!» Ребят, это давно уже не так. Эта история давно уже в прошлом. На сегодняшний день всё федеральное финансирование, региональное финансирование под такой серьезной лупой у всех надзорных ведомств. Контролируют все! Все надзорные ведомства контролируют реализацию национальных проектов вплоть до каждой копейки. Всё рассчитывается, смотрится, анализируется и изучается. Поэтому на сегодняшний день те, кто занимается реализацией мероприятий за счёт федеральных средств, должны каждый день внимательно изучать документацию и обеспечивать надлежащий контроль за реализацией этих задач. Пусть следователи изучат всю документацию и оттуда уже определятся с дальнейшими действиями, а мы пока продолжаем работу. Конечно неприятно сегодня день начался. Но я чувствую себя уверенно, потому что не считаю себя виноватым. Время всё расставит по своим местам, – сказал Головатый.

Напомним, что 19 февраля 2015 мэр Биробиджана Андрей Пархоменко был задержан и доставлен в следственное управление для допроса по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Городской глава был задержан сразу после прихода на работу.