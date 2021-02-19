В Приамурье будут выводить из разряда инфекционных госпиталей ещё несколько медучреждений

Региональные власти приняли решение постепенно переводить медицинские учреждения, ныне работающие как инфекционные и провизорные госпитали, на обычный режим.

— Коечный фонд остался пока прежний и более чем достаточный. Мы проводим подготовительную работу по сокращению коек в связи со стабилизацией эпидемиологического процесса. ПЦР-исследования на базе наших медицинских организаций не превышают 48 часов. СИЗов, медикаментов и расходных материалов достаточно: запас на 1 месяц. В настоящее время на лечении в медицинских организациях находятся 1819 человек. Из них на стационарном лечении – 609 пациентов, на амбулаторном – 1210 человек, – отчитался на сегодняшнем оперштабе в региональном правительстве и.о. министра здравоохранения Амурской области Игорь Хомитов.

В областном минздраве отмечают: в девяти инфекционных госпиталях свободно 20 процентов коек, в 12 провизорных – 45 процентов. Всего лишь порядка 180 пациентов находятся сейчас в тяжёлом состоянии, из них 17 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

— Необходимо обеспечить более тщательный контроль за здоровьем переболевших COVID-19, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям, – отмтеил губернатор области Василий Орлов. – Если нужно кого-то профилактически госпитализировать, значит, надо госпитализировать. Так как в таких случаях диспансерное наблюдение не всегда работает.

Роспотребнадзор уже докладывал: рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Амурской области замедлился. Число заразившихся в течение суток не превышает 40-45 человек уже несколько дней. Темп прироста остается на минимальных 0,2 процента.