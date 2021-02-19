Минвостокразвития планирует разрешить добычу драгметаллов обычным гражданам

Законопроект позволит жителям дальневосточных и арктических регионов выбирать участки земли и добывать на них драгоценные металлы непромышленный способом. Старатели должны будут зарегестрироваться как ИП и платить налоги. Участки можно будет выбирать с помощью электронного сервиса. Сейчас законную добычу могут вести только юрлица, получившие специально лицензию.

— Эта новация позволит ввести в легальный хозяйственный оборот непромышленные месторождения, ограниченные по запасам металла от одного до 20–30 кг. Их эксплуатация традиционными промышленными способами при современной конъюнктуре рынка экономически не эффективна, — отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Эксперты скептически отнеслись к нововведению. Они считают, что в случае официального разрешения россияне не кинутся добывать золото. А кто уже делает это без лицензий, вряд ли начнут платить налоги.

— Яркий пример – самозанятые, которые до сих пор не подконтрольны государству, – отметил эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.