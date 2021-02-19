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19февраля
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сегодня, 16:05 0

Минвостокразвития планирует разрешить добычу драгметаллов обычным гражданам

Минвостокразвития планирует разрешить добычу драгметаллов обычным гражданам
Фото: pixabay.com

Жителям дальневосточных и арктических регионов хотят разрешить добычу драгоценных металлов. Соответсвующий законопроект разработал минвостокразвития. Поправки уже находятся на рассмотрении в правительстве, пишут «Известия».

Законопроект позволит жителям дальневосточных и арктических регионов выбирать участки земли и добывать на них драгоценные металлы непромышленный способом. Старатели должны будут зарегестрироваться как ИП и платить налоги. Участки можно будет выбирать с помощью электронного сервиса. Сейчас законную добычу могут вести только юрлица, получившие специально лицензию.

— Эта новация позволит ввести в легальный хозяйственный оборот непромышленные месторождения, ограниченные по запасам металла от одного до 20–30 кг. Их эксплуатация традиционными промышленными способами при современной конъюнктуре рынка экономически не эффективна, — отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Эксперты скептически отнеслись к нововведению. Они считают, что в случае официального разрешения россияне не кинутся добывать золото. А кто уже делает это без лицензий, вряд ли начнут платить налоги.

— Яркий пример – самозанятые, которые до сих пор не подконтрольны государству, – отметил эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

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#Дальний Восток #закон

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