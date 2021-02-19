Родители Жанны Фриске предложили Шепелеву купить их долю в квартире певицы за 21 млн рублей

Эту квартиру Жанна приобрела в период расцвета своей популярности. Она с любовью и вниманием обустраивала её. После смерти певицы 2/3 жилья унаследовали её родители и 1/3 — сын Платон.

Апартаменты по-прежнему стоят нетронутыми, в них всё осталось так же, как было при жизни звезды. Родители Жанны не раз говорили, что хотят подарить квартиру внуку, когда он вырастет.

Но всё приобрело неожиданный поворот. В распоряжении «СтарХита» оказался документ, в котором Владимир и Ольга Фриске предлагают Шепелеву, как представителю своего сына Платона, купить их долю квартиры за 21 миллион рублей.

В окружении телеведущего рассказали, что при этом кадастровая стоимость всей квартиры составляет 23 млн. 966 тысяч рублей. То есть родители Жанны значительно завысили цену этих 2/3 жилья.

Почему-то бабушка и дедушка решили не ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему. Хотя Владимир Борисович заявлял, что для них это настоящая неприкосновенная святыня, напоминающая о дочери.

В уведомлении Шепелеву также сообщается, что в течение месяца со дня получения родители Фриске оставляют за собой право продать принадлежащие им доли в квартире любому лицу.

Источник в окружении Дмитрия отмечает, что при этом Шепелева супруги Фриске выставляют бессердечным негодяем, который не даёт им видеться с внуком, а также сам хочет избавиться от квартиры Жанны.

Телеведущий старается не реагировать на выпады в свой адрес, тем более, что скоро он станет отцом во второй раз — они с невестой Екатериной Тулуповой ждут малыша.