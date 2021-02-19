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19февраля
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сегодня, 15:35 1

В Благовещенской администрации проверили упавшую штукатурку в школьной столовой

В Благовещенской администрации проверили упавшую штукатурку в школьной столовой
Фото: admblag.ru

В Благовещенске сегодня, 19 февраля, сотрудники администрации осмотрели упавшую штукатурку в школе №16. Пострадавших нет, угрозы для жизни и здоровья детей и работников нет.

— На Институтской, 15 с потолка частично выпал цементно-песчаный раствор шва между плитами перекрытия. На место выехали специалисты управления образования города Благовещенска и МУ «Городское управление капитального строительства». По предварительной оценке, строительная смесь в межплиточном шве пересохла. Серьёзных повреждений конструктивных элементов потолка столовой нет. Нужен косметический ремонт межплиточного шва, – сообщили в пресс-службе администрации.

Там уточнили, что потолок обеденного зала дополнительно обследуют на возможные ослабленные участки заделки. Эти работы произведут во время каникул, которые начнутся у ребят со следующей недели.

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#дети #мэрия #происшествия #школа

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Комментарии
Показать все (1)
  • ну вот

    ну вот
    58 минут назад

    Заголовок агонь, ну. Зачем проверять упавшую штукатурку?

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