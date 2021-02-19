В Благовещенской администрации проверили упавшую штукатурку в школьной столовой

— На Институтской, 15 с потолка частично выпал цементно-песчаный раствор шва между плитами перекрытия. На место выехали специалисты управления образования города Благовещенска и МУ «Городское управление капитального строительства». По предварительной оценке, строительная смесь в межплиточном шве пересохла. Серьёзных повреждений конструктивных элементов потолка столовой нет. Нужен косметический ремонт межплиточного шва, – сообщили в пресс-службе администрации.

Там уточнили, что потолок обеденного зала дополнительно обследуют на возможные ослабленные участки заделки. Эти работы произведут во время каникул, которые начнутся у ребят со следующей недели.