Два молодых тигра поиграли с фотоловушкой в Приморье (видео)

Фото: Земля Леопарда

Специалисты национального парка «Земля леопарда» сняли на видео, как два молодых тигра устроили «краш-тест» фотоловушке. После игр больших котят техника серьёзно не пострадала, сообщили в пресс-службе национального парка.

— Расположившиеся на ночлег с мамой тигрята заинтересовались незнакомым предметом и решили поиграть с ним. Результатом стали очаровательные кадры, иллюстрирующие особенности поведения детёнышей амурского тигра, – прокомментировали кадры видео-ролика учёные «Земли леопардов». – На ярких кадрах котята амурского тигра играют с фотоловушкой, сорвав её с дерева. Во время игры «шалуны» таскали и переворачивали камеру так, что она засняла всё окружение на 360 градусов. Подобные «посягательства» животных на государственное имущество хотя редко, но случаются во время фотомониторинга.

Как пояснили в центре защиты редких животных «новую игрушку» тигрят обнаружили в нескольких метрах от дерева, к которому она была привязана. Под замену пойдет ремешок, которым фотоловушка крепилась к опоре, а также датчик движения.

Ученые национального парка «Земля леопарда» объяснили, что на видео котята в возрасте 8–9 месяцев и такое поведение для них нормально.

— В этом возрасте им свойственно проявлять любопытство и изучать мир вокруг себя, – объясняют специалисты центра поведение тигрят.

Это не первые крупные хищники, попавшие в объективы фотоловушек исследователей. Так, в начале декабря молодой самец леопарда в зоне действия фотоловушки повалялся в снегу. А в начале февраля тигрица Елена устроила прогулку рядом с камерой в Хинганском заповеднике.