Муж Нюши показал подписчикам обнажённую жену в постели

Нюша вместе с мужем и детьми недавно отдыхала на Мальдивских островах. Оттуда Сивов выложил в своём Instagram видео, на котором запечатлел супругу.

В ролике Нюша сидит в постели полностью обнаженной. Она демонстрирует спину, красивый загар и длинные волосы. После этого Игорь уводит камеру в сторону, показывая поклонникам живописный вид на океан.

Ранее Сивов показывал, какой романтический сюрприз устроил жене на День святого Валентина. Он отвёз её на один из островов, где им провели красивую свадебную церемонию.

Знаменитая семья уже вернулась в заснеженную Москву. Игорь выложил в своём аккаунте несколько фото и видео с самолёта, а затем поностальгировал по солнцу на «райских» островах.