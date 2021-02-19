В Благовещенске в марте откроется новый фермерский рынок

В столице Приамурья в марте откроется новый современный фермерский рынок. Здесь можно будет купить свежие овощи, птицу, рыбу, мясо, яйца, мёд и молочку. Также в торговых рядах будут продавать сухофрукты, орехи, специи, а также белорусскую продукцию.

Мини-рынок расположится по соседству с торговым центром на Ленина – Чайковского. Он будет открыт с 8:00 до 20:00. Весной помещение выставят на торги, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

— Мы назвали торговые ряды – «Берёзка», по аналогии со старым названием развлекательного центра. Рынок будет в бело-серой гамме с зелёными элементами. Всё оборудование выдержали в едином стиле, а у продавцов будет единая форма одежды. Уже заключено около 30 договоров с предпринимателями. Часть из них те, кто перешёл из соседнего торгового центра «ГСТК». Ещё свободны 15 квадратных метров – это примерно 3 места, ждём желающих, – рассказала директор по развитию ярмарки «Самбери» Наталья Легенкина.

Напомним, о том, что, торговый центр «ГСТК» на Ленина ликвидируют стало известно в прошлом декабре. Всего в Амурской области реформируют почти полсотни унитарных предприятий. Запрет на работу унитарных предприятий на конкурентных рынках начнёт действовать 1 января 2025 года.