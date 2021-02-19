Амурчане стали ответственнее в вопросе раздельного сбора мусора

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Жители Приамурья стали гораздо ответственнее относиться к сохранению экологии в регионе, а именно к вопросу раздельного сбора мусора и пищевых отходов. О том, как обстоят дела с исполнением постановления правительства Амурской области о сборе и накоплении мусора рассказали в министерстве природных ресурсов Приамурья.

— На данный момент в Амурской области контейнерами для раздельного сбора отходов оборудовано 55 контейнерных площадок. Установлено 65 контейнеров для раздельного сбора. Радует, что в Благовещенске и в области растет количество экологически сознательных граждан, которые уже сейчас готовы сортировать свои отходы, – рассказали в пресс-службе министерства.

Неравнодушные жители региона не только сортируют мусор по группам, но и проводят акции, которые позволяют привлечь новых сторонников. Так, некоммерческая организация «РазДельный сбор» 27 февраля на ОКЦ проведет очередную акцию.

Активисты этой организации в социальных сетях рассказывают о пользе раздельного сбора вторсырья, публикуют адреса сборщиков и переработчиков, а также привлекают амурчан на акции по раздельному сбора.