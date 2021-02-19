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19февраля
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сегодня, 16:58 0

В Госдуме хотят нормировать ненормируемый рабочий день

В Госдуме хотят нормировать ненормируемый рабочий день
Фото: pixabay.com

Депутаты Государственной думы разработали новый законопроект. Внести правки предполагается в ту часть российского трудового законодательства, которая касается ненормированного рабочего дня, пишет РИА Новости.

— К теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы, во-первых, четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, а во-вторых – установить более существенные социальные гарантии, например более значительный отпуск, – заявил один из авторов законопроекта депутат Андрей Исаев.

Он отметил, что поправки позволят и работодателю чётко понимать, нужны ли ему сотрудники на ненормированном рабочем дне, и самим работникам твёрдо знать, что они могут рассчитывать на лишние дни отпуска.

Исаев отметил, что сейчас, зачастую, работодатель, определяя сотруднику ненормированный рабочий день, несправедливо полагает, что может заставить того работать в любое время дня и ночи.

Законопроект поддержан руководством как нижней, так и верхней палат российского парламента. Точные сроки его принятия пока неизвестны.

На днях Госдума РФ приняла другой громкий законопроект – водителям запретили высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних «зайцев». В феврале этого года депутаты также обязали провизоров в аптеках предлагать покупателям дешевые аналоги дорогостоящих лекарств.

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#работа #российская власть

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