В Госдуме хотят нормировать ненормируемый рабочий день

— К теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы, во-первых, четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, а во-вторых – установить более существенные социальные гарантии, например более значительный отпуск, – заявил один из авторов законопроекта депутат Андрей Исаев.

Он отметил, что поправки позволят и работодателю чётко понимать, нужны ли ему сотрудники на ненормированном рабочем дне, и самим работникам твёрдо знать, что они могут рассчитывать на лишние дни отпуска.

Исаев отметил, что сейчас, зачастую, работодатель, определяя сотруднику ненормированный рабочий день, несправедливо полагает, что может заставить того работать в любое время дня и ночи.

Законопроект поддержан руководством как нижней, так и верхней палат российского парламента. Точные сроки его принятия пока неизвестны.

На днях Госдума РФ приняла другой громкий законопроект – водителям запретили высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних «зайцев». В феврале этого года депутаты также обязали провизоров в аптеках предлагать покупателям дешевые аналоги дорогостоящих лекарств.